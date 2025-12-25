ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
926
Час на прочитання
1 хв

Анна Кошмал похрестила доньку та вперше повністю показала її обличчя

Артистка припинила приховувати 9-місячну Софійку.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал похрестила донечку та вперше повністю показала її обличчя.

З нагоди Різдва артистка зробила прихильникам особливий подарунок. Знаменитість припинила приховувати донечку. Раніше акторка хоч і показувала її, але ретельно оберігала обличчя від сторонніх очей.

Проте на Різдво Анна Кошмал повністю познайомила прихильників з 9-місячною Софійкою. Зробила це акторка після хрестин. До речі, знаменитість розсекретила й хрещену маму Софійки. Нею стала виконавча продюсерка Вікторія.

Анна Кошмал із донькою та її хрещеною / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал із донькою та її хрещеною / © instagram.com/smorkovkina

Також Анна Кошмал поділилася й світлинами з 7-річним сином. Артистка з родиною привітала фанів з Різдвом. Акторка побажала, аби особливе свято принесло багато обіймів, тепла та радісних моментів.

Анна Кошмал із сином та донькою / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал із сином та донькою / © instagram.com/smorkovkina

"З Різдвом! Любов — найбільше багатство, давайте його множити в обіймах сьогодні і щодня. Знайомтесь з нашою Софійкою та її хрещеною Вікторією. Дякую Богові за цих дівчат. Цей рік став дуже особливим, бо нас у родині стало більше. Вітання від усієї нашої сім'ї!" – звернулась до прихильників артистка.

Анна Кошмал із донькою / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал із донькою / © instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, Анна Кошмал народила доньку в березні, проте від декрету відмовилась. Нещодавно знаменитість пояснила, як поєднує роботу з вихованням дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
926
Наступна публікація

