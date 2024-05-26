Анна Кошмал зізналася, який бізнес відкрила з чоловіком і чому приховує обранця

Українська акторка Анна Кошмал відповіла, чому ніде не показує свого чоловіка.

Так, протягом семи років подружнього життя акторка не квапиться розсекречувати обличчя свого чоловіка. Лише іноді у фотоблогу Анна ділиться світлинами, де здебільшого видніються руки її коханого чи спина. І пояснює це його відмовою від публічності. Також артистка зізналася, що до повномасштабного вторгнення її обранець працював у кіновиробничій галузі.

"Він не хоче, це його бажання. А я це підтримую. Це моє право, особисті кордони. Я відкрита людина, але є речі, в які я не готова пускати інших. Публікую фото тільки з його дозволу", - розповіла Кошмал у програмі "Ближче до зірок".

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

За словами Анни, завдяки рисам характеру, які доповнюють один одного, у їхній родині панує гармонія. Також пара з початку повномасштабного вторгнення успішно розвиває спільний бізнес натуральної косметики.

"Я можу замріятися й "бачу ціль, не бачу перешкод", а ось мій чоловік мені каже: "Повертайся на землю, треба розуміти, що є такі й такі речі". Я для нього, як заспокійливе, і завжди кажу, що все буде добре та ми з усім впораємося. Тобто ми одне для одного незамінні. Впевнена, що на цьому тримаються найуспішніші шлюби. Ми працювали над створенням бренду близько пів року до початку повномасштабного. Саме наприкінці лютого 2022 року ми планували відкриття. Почалася велика війна і ми не розуміли, кому це все потрібно. Але в певний момент зрозуміли, що треба відкриватися. Тому що ми втратили нашу роботу й не знали, коли наше кіновиробництво запрацює", - зазначила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал різко висловилася про акторів-путіністів, з якими разом знімалася у "Сватах".

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