Анна Кошмал пояснила, чому продовження серіалу "Свати" не зможуть знімати у Росії

Серіал "Свати" користувався великою популярністю серед українців. Утім, у стрічці знімалося багато російських акторів, які підтримали вторгнення Росії в Україну.

Та одразу ж після 24 лютого почалися ширитися плітки, що в Росії будуть знімати продовження "Сватів", але вже без українських акторів.

Анна Кошмал пояснила, чому це неможливо зробити. Творці серіалу – українців. Тож навряд чи в Росії зніматимуть продовження "Сватів".

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Багато чуток розвели на цю тему. Я хочу, щоб ви знали: творці серіалу "Свати" – українці. І режисер цього серіалу один – Андрій Яковлєв. Він – українець. Все, що вони там собі вигадали... Я не знаю…", - прокоментувала Анна.

Зазначимо, "Свати" знімали в Україні. Під час активних бойових дій у Київській області російські окупанти поцілили у будинок в Горенці, де знімали серіал, та повністю його зруйнували.

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