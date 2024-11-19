Анна Кошмал пожалілася на шахраїв, які діють від її імені, і попросила у фанів про допомогу

Українська акторка Анна Кошмал пожалілася на шахраїв, які діють від її імені.

В Instagram-stories артистка розповіла, що невідомі створили акаунти в різних соцмережах. Шахраї назвалися іменем Анни Кошмал і видають себе за справжню людину. Акторку це неабияк обурює, ще й акаунти невідомих набирають підписників. Знаменитість непокоїться, що шахраї можуть скористатися довірою фанів. Тож, Анна Кошмал попросила підписників поскаржитися на відповідні акаунти, аби їх заблокували.

"Друзі, допоможіть, будь ласка, позбутися самозванця! Ця людина безсоромно видає себе за справжній акаунт і хтозна, як може скористуватися вашою довірою. Мене там заблокували. Поскаржіться на нього", - звернулася до фанів акторка.

Шахраї видають себе за Анну Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал говорить, що шахраї створили фейкові сторінки в соцмережах від її імені в корисливих цілях. Зокрема, вони швидко набирають підписників, а потім обманом виманюють кошти. Тож, Анна Кошмал говорить, що такі сторінки необхідно швидко заблокувати.

"Там ціла купа фейкових сторінок в соцмережах від мого імені. Там ще Telegram від мого імені, на який теж прошу поскаржитися. Спочатку вони набирають підписників обманом, а потім гроші у людей виманюють", - пожалілася артистка.

Шахраї видають себе за Анну Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал святкувала день народження. Знаменитості виповнилося 30 років. Артистка показувала, як чоловік із сином вітали її зі святом.

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