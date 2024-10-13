Анна Кошмал приголомшила стійкою на голові під час вагітності та показала складні асани з йоги

Артистка розповіла про користь від таких вправ.
Українська акторка Анна Кошмал здивувала фанів незвичними вправами під час другої вагітності.
Так, артистка у своєму фотоблогу поділилася, що навіть при надії продовжує виконувати асани з йоги вдома й розтягуватися. Ба більше, порадившись з лікарями, Анна продемонструвала складні вправи, зокрема й стійку на голові.
Як говорить Кошмал, такі складні асани з йоги не шкодять здоров'ю її малюка, а тільки сприяють покращенню стану обох. При цьому акторка застерегла підписниць перед повторенням звертатися за рекомендаціями до лікарів.
"Дитині практика не шкодить, навпаки. Чим здоровіші ви, тим легше їй. Якщо ви маєте тривалий досвід, то можна робити і перевернуті асани, і обережно повертатись до звичної практики, але після консультації з майстром, щоб зрозуміти, що можна робити, а що ні, і як по-новому пристосуватись до звичних асан. Так як центр ваги зміщується, страждають спина та поперек. Навіть лайтові вправи з йоги їх значно розвантажують. Тільки тепер варто постійно тримати ноги на ширині плечей. Одним словом, дихайте, прислухайтесь до тіла, практикуйте, в будь-яких обставинах, але відповідально", - наголосила Кошмал.
Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Кошмал показалася з мамою та свекрухою та як з ними час провела.
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