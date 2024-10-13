Анна Кошмал приголомшила стійкою на голові під час вагітності та показала складні асани з йоги

Українська акторка Анна Кошмал здивувала фанів незвичними вправами під час другої вагітності.

Так, артистка у своєму фотоблогу поділилася, що навіть при надії продовжує виконувати асани з йоги вдома й розтягуватися. Ба більше, порадившись з лікарями, Анна продемонструвала складні вправи, зокрема й стійку на голові.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Як говорить Кошмал, такі складні асани з йоги не шкодять здоров'ю її малюка, а тільки сприяють покращенню стану обох. При цьому акторка застерегла підписниць перед повторенням звертатися за рекомендаціями до лікарів.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Дитині практика не шкодить, навпаки. Чим здоровіші ви, тим легше їй. Якщо ви маєте тривалий досвід, то можна робити і перевернуті асани, і обережно повертатись до звичної практики, але після консультації з майстром, щоб зрозуміти, що можна робити, а що ні, і як по-новому пристосуватись до звичних асан. Так як центр ваги зміщується, страждають спина та поперек. Навіть лайтові вправи з йоги їх значно розвантажують. Тільки тепер варто постійно тримати ноги на ширині плечей. Одним словом, дихайте, прислухайтесь до тіла, практикуйте, в будь-яких обставинах, але відповідально", - наголосила Кошмал.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Кошмал показалася з мамою та свекрухою та як з ними час провела.

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