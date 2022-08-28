Анна Кошмал приголомшила відео, як стала догори ногами та зробила у повітрі шпагат

Відома українська акторка Анна Кошмал вже давно займається йогою і показує неабиякий успіх.

Так, знаменитість опублікувала в Instagram ролик, як зробила надскладну асану. Артистка стала догори ногами та у повітрі зробила шпагат.

Тим часом 4-річний син акторки спостерігав за мамою. Схоже, Михайлику теж подобається йога, тому він вирішив повторити асану. Утім, хлопчику не вдалося стати догори ногами, тож він підійшов до матусі. Михайлик почав допомагати Анні та тримати її за ноги.

"Мамо, дай цьом!" - Щастя воно в дрібницях.. В простих і повсякденних речах, в погляді, усмішці. Варто тільки бути присутнім увагою. Так ми планували, що будемо готувати на вечерю та скільки яблук і груш зберемо в садочку, сміялись, грались наче обом по чотири роки", - підписала відео акторка.

Зазначимо, нещодавно Кошмал відповіла, якою мовою розмовляє її син. Виявилося, що батьки зробили це серйозне рішення ще тоді, коли Михайлик лише народився.

Читайте також: