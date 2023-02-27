Анна Кошмал приголомшила, як стає догори ногами та у повітрі опускає ноги донизу

Українська акторка Анна Кошмал продовжує хизуватися своїми вміннями з йоги. Раніше артистці вдалося увійти в ширшасану, а нині ж вона піднялась в асану восьми вузлів.

Своїми досягненнями знаменитість поділилася в Instagram-stories. Анна опублікувала відео, де стає догори ногами та у повітрі опускає ноги донизу.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Вже легше стою на руках, шукаю тепер рівновагу. І нарешті піднімаюсь в асану восьми вузлів, і вже не так трусить і хитає. Раніше навіть відірватися не могла від підлоги", -поділилася знаменитість.

Також знаменитість показала, як піднімається в асану восьми вузлів. Так, Анна стала на руки та підняла у повітря схрещені ноги.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, Анна Кошмал вже тривалий час займається йогою. Раніше вона показувала, як їй вдалося увійти в ширшасану.

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