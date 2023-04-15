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Анна Кошмал прикрила оголений бюст руками у звабливій фотосесії

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Час на прочитання
1 хв
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Анна Кошмал прикрила оголений бюст руками у звабливій фотосесії

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Зірка серіалу "Свати" захопила пікантними кадрами.

Українська акторка Анна Кошмал знялася у відвертій фотосесії. 

Знаменитість поділилася у своєму блозі в Instagram світлинами з нових знімань. Анна постала у кадрі в звабливому образі - чорних лосинах та прозорому топі того ж кольору, сплетеному з макраме. Лук зірки доповнили золоті прикраси. А ось спіднього на акторці не було, тож оголені груди на фото Анна прикрила руками.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кошмал залишила короткий підпис під новими світлинами, додавши лише емоджи у вигляді чорного сердечка. 

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Шанувальники акторки були здивовані такому спокусливому образу зірки, адже зазвичай звикли бачити її в іншому амплуа. Однак така відвертість не відштовхнула, а навпаки захопила фанів.

  • Викликайте пожежників!
  • Це так красиво! Так ніжно і сексуально водночас!
  • Неймовірно гарна!
  • Вау, яка ви красива!

Нагадаємо, нещодавно Кошмал також показалася у жіночній фотосесії. Акторка похизувалася стрункою фігурою у пікантному купальнику. 

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