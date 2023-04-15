Анна Кошмал прикрила оголений бюст руками у звабливій фотосесії

Українська акторка Анна Кошмал знялася у відвертій фотосесії.

Знаменитість поділилася у своєму блозі в Instagram світлинами з нових знімань. Анна постала у кадрі в звабливому образі - чорних лосинах та прозорому топі того ж кольору, сплетеному з макраме. Лук зірки доповнили золоті прикраси. А ось спіднього на акторці не було, тож оголені груди на фото Анна прикрила руками.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кошмал залишила короткий підпис під новими світлинами, додавши лише емоджи у вигляді чорного сердечка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Шанувальники акторки були здивовані такому спокусливому образу зірки, адже зазвичай звикли бачити її в іншому амплуа. Однак така відвертість не відштовхнула, а навпаки захопила фанів.

Викликайте пожежників!

Це так красиво! Так ніжно і сексуально водночас!

Неймовірно гарна!

Вау, яка ви красива!

Нагадаємо, нещодавно Кошмал також показалася у жіночній фотосесії. Акторка похизувалася стрункою фігурою у пікантному купальнику.

Читайте також: