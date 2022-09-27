Анна Кошмал про акторів зі "Сватів": "Так трапляється, що ти помиляєшся в людях"

Українська акторка Анна Кошмал, яка стала відомою завдяки "Сватам", прокоментувала поведінку своїх колег за серіалом.

Відома акторка Анна Кошмал свого часу стала популярною завдяки серіалу "Свати", де також грали російські актори.

Коли почалася повномасштабна війна в Україні, росіяни вирішили стати на бік агресора. Навіть попри те, що у Анни були чудові взаємини з колегами із Росії, вони її не підтримали. Ба більше, російські актори засудили Кошмал, яка розповідає правду про війну в Україні.

Як зазначила знаменитість у програмі ЖВЛ, вона свого часу помилилася в людях.

"Ні, не зв'язувались. У нас були дуже теплі стосунки. Але, яке це зараз має значення. Я стою за своїх. Так трапляється у житті, що ти помиляєшся в людях", - прокоментувала Анна.

Зірка "Сватів" Анна Кошмал відверто про колег із серіалу, чоловіка та материнство

Зазначимо, російські актори, які грали в серіалі "Свати" підтримали криваву політику кремлівського диктатора Путіна. Зокрема Добронравов, який грав роль Івана Будька, їздив до госпіталю до російських окупантів.

Своєю чергою, Тетяна Кравченко, яка є уродженкою Донецька і грала Валюху, бабусю героїні Анни Кошмал у серіалі "Свати", назвала артистку "підлою" і "невдячною". А все тому, що акторка має антивоєнну позицію.

Читайте також: