Анна Кошмал про роль у "Скажених сусідах": "Люблю грати незручних персонажів, які всім заважають"

Вже 2 грудня, о 22:00, на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра третього сезону серіалу "Скажені сусіди".

На продовження картини глядачі чекали понад рік. Серед головних героїв – відома українська акторка Анна Кошмал, яка зіграла стервозну дружину Андрія Бойка Лєночку. Артистка говорить, що неабияк тішиться, що їй дісталася така колоритна роль. Хоч персонажка спочатку була несуттєвою, однак настільки сподобалася глядачам, що отримала продовження своєї історії.

"Моя героїня вперше з'явилася в першому сезоні, і це був яскравий хід. Я люблю характерних персонажів, яскравих, незручних, антагоністок. Обожнюю грати таких, які всім заважають. І для мене було величезним задоволенням отримати цю невеличку роль. Я так кайфонула! Образ Лєночки так сподобався глядачам, що вона повернулася в наступних сезонах”, – прокоментувала Анна Кошмал.

Анна Кошмал у серіали "Скажені сусіди 3"

Акторка додала, що у третій сезон "Скажених сусідів" її Лєна ввірветься дуже неочікувано, навіть для неї самої. Ба більше, за словами артистки, персонажка розкриється по-новому, що дійсно інтригуватиме та дивуватиме.

Анна Кошмал також підкреслила, що над продовженням серіалу "Скажені сусіди 3" працювала в задоволення, адже весь акторський склад, знімальна та творча групи стали для неї по-справжньому близькими.

"У будь-який проєкт ти приходиш як додому, майже всі українські актори між собою знайомі. Так само і команда, яка працює на майданчиках. За це я обожнюю наше українське кіновиробництво, воно настільки затишне! Куди б ти не прийшов, тебе завжди радо приймають, безліч людей, з якими є що згадати, купа смішних спільних історій, і в цій атмосфері працюється чудово", – підкреслила акторка.

Актори серіалу "Скажені сусіди 3"

Побачити трансформацію характерної героїні Анни Кошмал глядачі ТЕТ зможуть вже від 2 грудня. Прем'єрні серії "Скажених сусідів 3" виходитимуть від понеділка по четвер, о 22:00. Дивіться комедію на телеканалі ТЕТ та Київстар ТБ.

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