Анна Кошмал розчулила розмовою з 4-річним сином під час повітряної тривоги

Артистка поділилася, що їй сказав Михайлик, коли вони збиралися йти до укриття.

Українська акторка Анна Кошмал розчулила розмовою з 4-річним Михайликом.

Зокрема, 14 січня, коли по всій Україні почалася масштабна повітряна тривога, знаменитість сказала сину, що треба збиратися та йти ховатися до укриття. Однак, те що їй відповів Михайлик, акторку розчулило.

Син знаменитості попросив маму перевірити, чи був запуск ракет по Україні, чи то просто активність ворожої авіації.

"Кажу: "Міш, тривога, ходімо". А він мені: "Ма, може ще не було запусків, подивись, може просто активність ворожої авіації. Моя дитина то знає і може вимовляти у чотири роки", - поділилася акторка.

Син Анни Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, 14 січня країна-агресорка Росія завдала по Україні масштабного ракетного удару. Під час обстрілу ворожий снаряд влучив у житлову багатоповерхівку в місті Дніпро. Українські знаменитості відреагували на ганебний вчинок РФ та вкотре закликали цивілізований світ зупинити криваву війну в Україні, яку вороже розв'язала Росія.

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