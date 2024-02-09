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Анна Кошмал розчулила, як 5-річний син підтримував її під час складної асани з йоги

Анна Кошмал розчулила, як 5-річний син підтримував її під час складної асани з йоги

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Артистка продемонструвала можливості свого тіла.

Українська акторка Анна Кошмал є затятою прихильницею здорового способу життя і полюбляє йогу. 

На сторінці в Instagram знаменитість поділилася відео, як вона робила складну асану з йоги - ширшасана. У ролику Кошмал стає догори ногами, тим часом 5-річний син зірки Михайло контролює рухи мами і говорить, коли їй зупинитися: 

“Все ж залишу відео зі своїм начальником тут. Ну дуже вже хочу, щоб соцмережі мені нагадували про таке через роки”, - прокоментувала відео Кошмал.

Анна Кошмал показала, як робила складну асану з йоги під наглядом 5-річного сина

Анна Кошмал показала, як робила складну асану з йоги під наглядом 5-річного сина

Після того, як артистка закінчила асану і почала відпочивати, син знаменитості, перейнявшись тим, що мамі було складно, почав її цілувати. Цей момент дуже розчулив підписників сторінки Кошмал: 

  • Боже, яка ніжність. Це прекрасно 
  • Як любить матусю! Прекрасний мамин приклад для маленького 
  • Яка молодець! А син наче підтримує та страхує! Молодці 
  • Яка краса! Який же зростає чоловік у вас, Анно! 

Нагадаємо, не так давно Анна Кошмал ділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком Іваном. Артистка показала романтичний кадр, на якому вони з коханим постали у фемілі луках

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