Анна Кошмал розчулила, як 5-річний син підтримував її під час складної асани з йоги

Українська акторка Анна Кошмал є затятою прихильницею здорового способу життя і полюбляє йогу.

На сторінці в Instagram знаменитість поділилася відео, як вона робила складну асану з йоги - ширшасана. У ролику Кошмал стає догори ногами, тим часом 5-річний син зірки Михайло контролює рухи мами і говорить, коли їй зупинитися:

“Все ж залишу відео зі своїм начальником тут. Ну дуже вже хочу, щоб соцмережі мені нагадували про таке через роки”, - прокоментувала відео Кошмал.

Анна Кошмал показала, як робила складну асану з йоги під наглядом 5-річного сина

Після того, як артистка закінчила асану і почала відпочивати, син знаменитості, перейнявшись тим, що мамі було складно, почав її цілувати. Цей момент дуже розчулив підписників сторінки Кошмал:

Боже, яка ніжність. Це прекрасно

Як любить матусю! Прекрасний мамин приклад для маленького

Яка молодець! А син наче підтримує та страхує! Молодці

Яка краса! Який же зростає чоловік у вас, Анно!

Нагадаємо, не так давно Анна Кошмал ділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком Іваном. Артистка показала романтичний кадр, на якому вони з коханим постали у фемілі луках.

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