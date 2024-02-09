Анна Кошмал розчулила, як 5-річний син підтримував її під час складної асани з йоги

Артистка продемонструвала можливості свого тіла.
Українська акторка Анна Кошмал є затятою прихильницею здорового способу життя і полюбляє йогу.
На сторінці в Instagram знаменитість поділилася відео, як вона робила складну асану з йоги - ширшасана. У ролику Кошмал стає догори ногами, тим часом 5-річний син зірки Михайло контролює рухи мами і говорить, коли їй зупинитися:
“Все ж залишу відео зі своїм начальником тут. Ну дуже вже хочу, щоб соцмережі мені нагадували про таке через роки”, - прокоментувала відео Кошмал.
Після того, як артистка закінчила асану і почала відпочивати, син знаменитості, перейнявшись тим, що мамі було складно, почав її цілувати. Цей момент дуже розчулив підписників сторінки Кошмал:
- Боже, яка ніжність. Це прекрасно
- Як любить матусю! Прекрасний мамин приклад для маленького
- Яка молодець! А син наче підтримує та страхує! Молодці
- Яка краса! Який же зростає чоловік у вас, Анно!
Нагадаємо, не так давно Анна Кошмал ділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком Іваном. Артистка показала романтичний кадр, на якому вони з коханим постали у фемілі луках.
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