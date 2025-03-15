Анна Кошмал розкрила подробиці других пологів і якою була реакція її сина на новонароджену

Українська акторка Анна Кошмал, яка нещодавно вдруге стала мамою, розповіла про свій досвід пологів.

Анна у фотоблогу поділилася, що донечка Софія народилася на 41-му тижні природнім шляхом з епідуральною анестезією. За словами зірки, процес минув без проблем, тому вона навіть роздумує про ще одну третю дитину.

"Так, Мишко народився на 41 з хвостиком тижні, Софійка так само. Я проти стимуляції, планових кесарів. Лікарі часто люблять залякувати, щоб схиляти до планових пологів, але дитині краще знати, коли вона має народитись. У нас все пройшло супер. З епідуральною було дуже комфортно. Можна сказати Софійка досить легко зʼявилася на світ. Після такого досвіду не важко наважитись і на третього", - розповіла Кошмал.

Анна Кошмал про пологи / Фото: instagram.com/smorkovkina

Крім того, акторка зізналася, як її старший син відреагував на появу сестри. Анна говорить, що Мишко ще адаптується до нового члена родини й вже не дочекається з нею погратися.

"Каже: "О Боже, у нас тепер є дитина!" Поки не розуміє, що з цим робити, бо в його уявленні сестра це та, з ким він мав одразу гратися. А поки вона тільки їсть і спить", - зізналася артистка.

Анна Кошмал про пологи / Фото: instagram.com/smorkovkina

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