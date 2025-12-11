Анна Кошмал розкрила, як поєднує роботу з вихованням дітей: "Не завжди вистачає сил"

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Реклама

Українська акторка Анна Кошмал, яка нещодавно з'явилась на публіці з чоловіком, розкрила, як поєднує роботу з вихованням двох дітей.

Артистка є мамою 7-річного сина та 8-місячної донечки. У декрет акторка не пішла, а продовжує грати в театрі та навіть їздить на гастролі. Анна Кошмал на проєкті "Наодинці з Гламуром" відверто говорить, що іноді буває тяжко, не вистачає на все часу та сил. Проте знаменитість адаптується. Акторка запевняє, що долає всі труднощі.

"Насправді такі часи, що треба адаптуватися до всього. Всюди встигати складно, але українські жінки – це, так би мовити, не слабка доля. Нічого страшного. Даємо раду, не все встигаю, не завжди вистачає сил, але все відбувається", - поділилася знаменитість Анні Севастьяновій.

Реклама

Анна Кошмал із дітьми / © instagram.com/smorkovkina

Також в Анни Кошмал є допомога. Коли акторка зайнята роботою, за дітьми доглядають або чоловік, або бабусі. Вкрай рідко, але все ж таки артистка користується послугами няні.

▶️ Повне відео можна подивитися за цим посиланням: ЦУКЕРКИ та ГРОШІ?! Про, які подарунки від Святого МИКОЛАЮ мріють ДІТИ ЗІРОК

Нагадаємо, раніше ведуча Інна Шевченко розповіла про складнощі в материнстві. Знаменитість народила первістка в 47 років.