Анна Кошмал розповіла, чи буде її родина святкувати Новий рік: "Настрою майже немає"

Акторка не будує довгострокових планів.
Зірка "Сватів" Анна Кошмал поділилася своїми планами на святкування Нового року цьогоріч.
Зараз багато українців розмірковують над тим, чи варто влаштовувати застілля 31 грудня. Шанувальники акторки поцікавилися, що вона думає з цього приводу.
У сторіз в Instagram Кошмал зізналася, що настрою святкувати у неї майже немає, але вона хоче, аби її 4-річний син Михайло мав чому порадіти. Також зірка поділилася світлиною з новорічної фотосесії, яку влаштувала минулого року, та зазначила, як все змінилося за цей час.
"Нещодавно переглядала цю минулорічну серію новорічних фото і ніби з іншого життя. Як все може змінитися в одну мить...Святкового настрою майже немає, але хочу подарувати хоч трохи свята своєму Мишку. Вже давно нічого не планує, вже як вийде", - відповіла Анна.
Раніше Анна Кошмал показала, який вигляд мала в юності.
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