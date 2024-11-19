Анна Кошмал розсекретила, чим займається її чоловік та як вони познайомилися

Також артистка поділилася, як у неї протікає друга вагітність.

Українська акторка Анна Кошмал вперше за тривалий час заговорила про свого чоловіка, якого вона зазвичай ретельно приховує від публіки.

Зокрема, зірка серіалів та кіно поспілкувалася з прихильниками. Артистці ставили різні запитання, зокрема й ті, що стосувалися чоловіка. У знаменитості поцікавилися, чим займається її коханий. Анна не стала приховувати, а відповіла, що він жодним чином не пов'язаний з театром. Натомість обранець акторки має художню освіту, а познайомилися вони на знімальному майданчику.

"Чоловік з художньою освітою, познайомилися на знімальному майданчику в кіно. До театру він не має відношення", - поділилася артистка.

Анна Кошмал із чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також Анна Кошмал розповіла, як в неї протікає друга вагітність. Акторка говорить, що цього разу її мучив токсикоз, однак після четвертого місяця знаменитості стало значно краще. Наразі, за словами Кошмал, вона почувається добре.

"Цього разу був довший і важчий токсикоз перший триместр. Але від четвертого місяця, як і минулого разу, все добре та стабільно, навіть попри те, що я ще не в декреті", - поділилася акторка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал жалілася, що стала жертвою шахраїв. Артистка розкрила, як вони діють від її імені.

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