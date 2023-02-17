Анна Кошмал розсмішила історією, як її з сином на руках прийняли за неповнолітню матусю

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал розповіла, як одного разу з нею стався курйозний момент через її молодий вигляд.

28-річна акторка пригадала, як одного разу на вулиці гойдала маленького сина, коли повз неї проходила літня жіночка. Пані прийняла Кошмал за неповнолітню дівчину, яка вже стала мамою.

"Мишко був менший. Сонний, я його гойдала на ручках і щось приспівувала, щоб засинав. Проходить повз літня пані та й каже: "Боже, дитино, тобі ж років 13, а вже маєш дитя", похитала головою і пішла", - розповіла Кошмал в Instagram.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Акторка зізналася, що такі ситуації трапляються з нею доволі часто. Та Анна не одна стикалася з подібним, у відповідь на її історію шанувальниці зірки також розповіли свої кумедні випадки з віком.

"Дівчата, ви мене розумієте! Бережемо молодість максимально", - пожартувала Кошмал.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, що Анна Кошмал вийшла заміж 2017 року. Ім'я та зовнішність свого чоловіка зірка приховує. 2018 року у подружжя народився син Михайло.

Читайте також: