Анна Кошмал шокувала другим "прильотом" біля її будинку за останні півтора місяця: "Загинули люди"

Анна Кошмал

Українська акторка Анна Кошмал повідомила про другий ворожий "приліт" біля її будинку за останні півтора місяця.

Наприкінці листопада 2025 року артистка говорила про влучання по сусідньому під'їзду. Минуло півтора місяця і акторка зізналась, що знову зовсім поруч від її будинку поцілив ворожий снаряд.

Сталося це у ніч проти 9 січня. Російські окупанти масовано обстріляли Київ. Загарбники атакували столицю дронами та ракетами. На жаль, влучань не вдалося уникнути, одне з яких було зовсім поруч із будинком Анни Кошмал. Артистка зізнається, що вони з сім'єю не на жарт перелякались.

"З нами все гаразд, вдячні, що пережили цю ніч. Зовсім поруч знову "приліт". Вийшли з Мишком подивитися на це власними очима…Загинули люди…Жах", - говорить артистка.

Анна Кошмал із сином

Наразі вдома в Анни Кошмал немає електроенергії, води та опалення. Тож знаменитість прогулюється з сином у дворі. Також артистка висловила вдячність енергетикам, які попри погодні умови ліквідують наслідки обстрілів.

"Не можу уявити, яка це титанічна праця – відновлювати руйнування, особливо сьогодні (9 січня – прим. ред.), коли на вулиці мінус 8, телефон пише, що відчувається як мінус 18", – поділилась артистка.

