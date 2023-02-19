Анна Кошмал шокувала відео, як в обтислому комбінезоні стоїть догори ногами: "Маленькі досягнення"

Українська акторка Анна Кошмал вже тривалий час займається йогою і може з легкістю зробити чимало складних асан.

В Instagram-stories артистка похизувалася, що їй днями вдалося увійти в ширшасану. Тобто зірка зробила стійку на голові і підняла прямі ноги догори.

Результат свого досягнення Кошмал показала на відео. Так, Анна в спеціальному обтислому комбінезоні стала на голову, підняла прямі ноги догори, потім зробила у повітрі напівшпагат, знову підняла прямі ноги догори та опустилася на підлогу.

"Мої маленькі досягнення. Вперше змогла увійти в ширшасану (стійка на голові) з прямими ногами. Останнім часом такі продуктивні практики, стільки сил генерується, стільки бажань здійснюється, радію та отримую величезне задоволення. Щастя у праці та розвитку", - поділилася Анна.

Нагадаємо, нещодавно акторка поділилася кумедною ситуацією, яка сталася з нею під час прогулянки з сином. Літня жіночка прийняла Кошмал за неповнолітню матусю та спробувала присоромити.

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