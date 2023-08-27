Анна Кошмал у корсеті посвітила стрункими ніжками та зізналася, скільки разів на день харчується

Українська акторка Анна Кошмал похизувалася своєю стрункою фігурою.

Новим спокусливим фото зірка серіалу "Свати" поділилася у Instagram-stories, коли відповідала на запитання своїх шанувальників. Кошмал позувала на світлині у чорному обтислому чорному корсеті з мереживом, який підкреслив усі її принади. Також акторка продемонструвала свої підтягнуті ніжки.

У підписі до фото Анна відповіла фанам на запитання про своє харчування. Як зізналася знаменитість, протягом дня вона має лише один повноцінний прийом їжі.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"У мене повноцінний прийом їжі лише один - обід. Зранку та ввечері легкі перекуси, в основному - фрукти та горіхи", - поділилася Кошмал.

До того ж, як вже давно розповідала акторка, вже багато років вона не вживає м'яса та є вегетаріанкою. Окрім того, Анна активно займається йогою.

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