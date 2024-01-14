Анна Кошмал у купальнику похизувалася бездоганною фігурою і розсекретила, куди поїхала у відпустку

Знаменитість на відпочинок вирушила не сама, а з сином.

Українська акторка Анна Кошмал разом із 5-річним сином Михайликом насолоджується відпусткою.

У своєму Instagram артистка ділиться, як минає їхній відпочинок. Так, знаменитість розсекретила, де саме вони нині перебувають. Анна Кошмал обрала для відпустки невелике та тихе місто Рас-ель-Хайма, що в ОАЕ. Як зізналась знаменитість, там мало людей і немає гучних вечірок. Акторка говорить, що це був для неї найкращий варіант, адже їхати кудись далі з маленьким сином вона не наважилась.

"Для відпочинку я обрала для нас тихе маленьке містечко Рас-ель-Хайма, що в ОАЕ. Тут супер тихо, жодних вечірок, музики, тотальна тиша, дуже тепле море, мало людей і сервіс високого рівня. Летіти сама на далекі острови з малим я не наважилась. Це був найближчий хороший варіант", - поділилася знаменитість.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал вже встигла покупатися в морі та похизуватися своєю неабияк стрункою та бездоганною фігурою. Акторка показалася у купальнику, який підкреслив її підтягнуті форми. До слова, артистка досягла такої стрункості завдяки правильному харчуванню та заняттям з йоги.

"Кольори цього року синій та чорний. Тож я знайшла ідеальний практичний купальник. Люблю прості та одночасно вишукані речі", - зазначила артистка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно співачка Аліна Гросу приголомшила пишними формами у купальнику. Знаменитість похизувалася, як відпочивала в Буковелі.

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