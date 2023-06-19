Анна Кошмал у ніжній сукні зачарувала фанів своєю жіночністю

Українська акторка Анна Кошмал продемонструвала шанувальникам свою красу та жіночність.

У своєму фотоблозі в Instagram знаменитість поділилася гарною світлиною з нової фотосесії. У кадрі Кошмал постала у дуже витонченому образі.

Для фотосесії акторка обрала сукню у більйовому стилі молочного кольору на тоненьких бретельках, яку доповнила виразними золотими прикрасами - двома різними ланцюжками та великими сережками. Волосся Анна залишила розплетеним, а також доповнила образ нюдовим макіяжем.

"Квітнути", - лаконічно підписала фото акторка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Шанувальники у коментарях засипали улюблену зірку компліментами: "Краля", "Дуже гарна", "Можна втратити дар мови", "Ви просто чарівна", "Неймовірно красива".

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Кошмал змусила своїх фанів хвилюватися, адже раптово зникла із соцмереж.

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