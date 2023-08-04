Анна Кошмал у ніжній сукні зачарувала своєю жіночністю на казкових фото

Українська акторка Анна Кошмал продемонструвала свою жіночність у новій фотосесії.

Гарними світлинами з шанувальниками зірка "Сватів" поділилася на своїй сторінці в Instagram. Кошмал опублікувала фото, на яких позувала посеред зеленого саду у легкій білій сукні з квітковим малюнком.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Легке вбрання з розрізом відкрило стрункі ніжки зірки та тендітні ключиці, а також підкреслило її жіночність. Образ доповнив легкий макіяж та розпущене волосся.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

У підписі до добірки світлин Кошмал звернулася до наших захисників та захисниць зі словами подяки.

"Дякую кожному та кожній, хто боронить наш спокій", - написала акторка.

У коментарях шанувальники зірки підтримали її, а також зробили безліч компліментів її ніжному образу: "Неймовірно гарна", "Казкова", "Принцеса з казок", "Така ніжна".

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

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