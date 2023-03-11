Анна Кошмал у обтислому вбранні захопила фанів виконанням надскладної асани з йоги

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вже давно практикує йогу та час від час дивує шанувальників новими досягненнями.

Цього разу акторка поділилася відео в Instagram, на якому показала надскладну асану. Кошмал у обтислому спортивному вбранні спритно стала на руки догори ногами та зробила приголомшливий шпагат у повітрі.

У дописі під роликом акторка поділилася, чому займається йогою, та як цей вид спорту допомагає їй триматися у такий складний час.

"Як триматися? Йога допомагає зменшити стрес; Йога допомагає відчувати себе краще, більш енергійним, та все більш врівноваженим; Йога покращує та поглиблює дихання; Йога зміцнює тіло та покращує гнучкість; Йога зміцнює концентрацію; Йога допомагає вчитись жити у даний момент. І це тільки початок…", - поділилася Кошмал.

Нагадаємо, що раніше акторка вже демонструвала своїм фанам, яких результатів досягла у заняттях йогою.

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