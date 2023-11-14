Анна Кошмал у спідній білизні приголомшила стійкою догори ногами

Знаменитість показала свою ранкову рутину.
Українська акторка Анна Кошмал похизувалася своїми вміннями з йоги та продемонструвала стійку догори ногами.
Артистка перебуває у гастрольному турі. Нині Анна разом з театральною трупою у Луцьку. Навіть під час гастролей у готельному номері знаменитість займається своєю звичною ранковою рутиною – йогою.
Артистка, яка була одягнена в білу спідню білизну, продемонструвала декілька асан, а також показала, як стоїть догори ногами та тримає рівновагу.
Також Анна Кошмал поділилася, що залюбки прогулялася під теплими сонячними променями, однак в Україні нині дощить.
"Чесно кажучи, так хочеться одягнути топ, босоніжки і піти гуляти під сонцем", - поділилася своїми думками акторка.
Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова показалася у спідній білизні. Знаменитість похизувалася стрункою фігурою, а також розсекретила свою вагу та параметри.
Читайте також: