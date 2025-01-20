Анна Кошмал в хутряній жилетці на голе тіло показала, який вигляд мала 10 років тому

На знімку артистці було 20 років.

Українська акторка Анна Кошмал показала, який вигляд мала 10 років тому.

У своєму Instagram знаменитість потішила прихильників архівним фото, де їй було всього 20 років. На знімку артистка постала з коротким волоссям, яке було зібране в зачіску з кучерями. Анна Кошмал показалася в хутряній жилетці, під якою не було бюстгальтера, та в спідній білизні. До слова, акторка тоді саме знімалася у професійному фотосеті та позувала перед камерою у гардеробній, вдаючи, ніби обирає одяг.

Анна Кошмал просто приголомшила своєю неабияк стрункою та підтягнутою фігурою. Також на фото артистка засвітила плаский животик.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Коли Facebook видає тобі опубліковані фото в цей день 10 років тому", - поділилася акторка.

Нагадаємо, наразі Анна Кошмал чекає на народження другої дитини. Під час вагітності знаменитість не забуває про спорт. Нещодавно акторка дивувала, як із чималим округлим животиком робить стійку догори ногами та шпагат у повітрі.

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