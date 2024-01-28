Анна Кошмал в образі грайливої вчительки посвітила стрункими ніжками і оголеним животом

Українська акторка Анна Кошмал поділилася з шанувальниками знімками з нової фотосесії.

В Instagram артистка поділилася серією фотографій, на яких постала в образі зухвалої вчительки. На світлинах Кошмал позує у сірому костюмі з піджака та мініспідниці, а також у блакитній сорочці та сірому светрі.

Суворості та, водночас, звабливості образу акторки додали окуляри, підібране волосся та нюдовий макіяж. Ці кадри зірка супроводила лише смайликами у вигляді метелика та зірки.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Натомість підписники сторінки Кошмал кинулися навперебій робити їй компліменти під постом та захоплюватися її акторським талантом:

Аню, яка ти різна і прекрасна

Чому в мене не було такого викладача, коли я навчався?

Дивовижна дівчина і неймовірні кадри

Вам так пасують окуляри, одразу сексуальності вдвічі

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, днями Анна Кошмал приголомшила історією про те, як у Кишиневі, де була проїздом, зустріла проросійських місцевих. Вони сміялися з Кошмал, яка відмовилася говорити російською та пораділи, що Росія окупувала Україну. Дехто з місцевих назвав Кошмал "російською" акторкою.

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