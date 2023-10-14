Анна Кошмал в обтислому вбранні приголомшила своєю фантастичною розтяжкою

Українська акторка Анна Кошмал здивувала шанувальників своїми вміннями.

Вже тривалий час знаменитість займається йогою та вже змогла досягти чималих результатів і покращити свою фізичну форму. У своїх Instagram-stories Кошмал приголомшила фанів тим, як робить надскладні асани.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Акторка в обтислих лосинах та коротенькому топі показала, як з легкістю може стати на голову зі стоячого положення та вирівняти ноги у повітрі, та ще й при цьому тримаючи у руках телефон. Проте, за словами зірки, вона вважає, що їй ще треба попрацювати над цим трюком.

"Намагаюся подужати новий мірор-челендж, але ще треба попрацювати", - написала Кошмал.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також Анна продемонструвала фантастичну розтяжку на килимку та здивувала своїм поперечним шпагатом. Як зазначила акторка, саме заняття йогою допомагають їй тримати себе у формі.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Нарешті маю простір для повноцінної практики. Це єдине, на чому тримається мої спина та поперек", - поділилася Кошмал.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

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