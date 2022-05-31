Анна Кошмал відповіла, чи підтримує зв'язок з акторами зі "Сватів"

Українська акторка Анна Кошмал, яка стала відомою завдяки "Сватам", розповіла, чи підтримує зараз зв'язок зі своїми колегами за серіалом.

Як зазначила Анна, зі своєму кіносім'єю після вторгнення Росії в Україну вона не спілкується.

Утім, фото зі свого фотоблогу, на яких Кошмал зображена зі своїми колегами за серіалом, акторка не поспішає видаляти.

Як зізналась Анна, вона це робить задля того, щоб ті, хто вирішив мовчати про війну, пам'ятали, як щиро вона до них ставилася, а натомість вони жахливо з нею вчинили.

Анна Кошмал і Федір Добронравов / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Я хочу, щоб вони бачили і пам'ятали, які щирі почуття до них я мала і який великий ляпас вони дали всім нам. Ті, хто промовчав", - сказала Анна в Instagram-stories.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, раніше Кошмал розповідала, що не всі російські актори зі "Сватів" показали свою байдужість. Деякі, хоча їх мало, підтримали акторку. Зокрема, слова підтримки Анні написали Олександр Феклістов, який зіграв роль Сан Санича Берковича, та Андрій Бірін, який зіграв нареченого Жені, англійця Джека.

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