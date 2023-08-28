Анна Кошмал відповіла на чутки про розлучення з чоловіком і зізналась, хто був ініціатором стосунків

Українська акторка театру і кіно Анна Кошмал прокоментувала чутки, що вона розлучилася зі своїм чоловіком Іваном.

Зокрема, знаменитість вкрай рідко щось розповідає про коханого та не ділиться з ним фото, адже обранець артистки уникає публічності. Проте, деякі фани Кошмал почали припускати, що пара взагалі розлучилася. Прихильники поцікавилися в акторки, чи дійсно це так. На що Анна різко відповіла, що нічого такого не було, вони з чоловіком разом.

"А хто сказав, що я розійшлася з чоловіком? Чи я чогось не знаю?" – відреагувала на запитання Анна.

Анна Кошмал у театрі / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також Кошмал зізналася, хто в їхніх стосунках зробив перший крок. Виявляється, це була Анна. Коли знаменитість відповідала на запитання, то поділилася романтичним фото з Іваном. Щоправда, акторка, як завжди, приховала його обличчя.

"Я! Я вважаю, що жінка обирає чоловіка, не навпаки", - зазначила артистка.

Анна Кошмал із чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал показала себе 18-річною. Виявляється, тоді знаменитість була брюнеткою з коротким волоссям.

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