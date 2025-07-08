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Анна Кошмал відповіла на чутки, що заміжня за відомим українським актором
Анна Кошмал ретельно приховує чоловіка. Тож, довкола її особистого життя вирує чимало пліток.
Українська акторка Анна Кошмал відреагувала на чутки, що заміжня за відомим актором.
Йдеться про Федора Гуринця. Такі плітки з'явилися після того, як Анна Кошмал народила донечку. Річ у тім, що Федір разом з іншими близькими людьми артистки приїхав до пологового, аби привітати її з випискою. Звичайно ж, знаменитість ділилася відповідними світлинами. Тож, у користувачів закралися думки, а чи не Федір є чоловіком акторки.
У своєму Instagram Анна Кошмал говорить, що актор є дійсно близькою її серцю людиною. Утім, їх пов'язує лише дружба, не більше.
"Це мій улюблений прикол, бо після фотографії, коли Федір та інші мої друзі приїхали привітати мене в пологовому, пішли ці плітки про те, що Федя мій чоловік. Він мій дуже близький і чудовий друг. Він дуже дорога моєму серцю людина, але він не мій чоловік", - пояснила артистка.
Зазначимо, хто ж насправді чоловік Анни Кошмал – невідомо. Річ у тім, що він уникає публічності, а артистка поважає його рішення. Також відомо, що обранець артистки не працює у сфері кінематографа.
Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал вперше з 3-місячною донечкою виїхала за кордон. Зокрема, артистка насолоджується відпусткою в Греції.