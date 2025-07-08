Анна Кошмал відповіла на чутки, що заміжня за відомим українським актором

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Українська акторка Анна Кошмал відреагувала на чутки, що заміжня за відомим актором.

Йдеться про Федора Гуринця. Такі плітки з'явилися після того, як Анна Кошмал народила донечку. Річ у тім, що Федір разом з іншими близькими людьми артистки приїхав до пологового, аби привітати її з випискою. Звичайно ж, знаменитість ділилася відповідними світлинами. Тож, у користувачів закралися думки, а чи не Федір є чоловіком акторки.

Анна Кошмал та Федір Гуринець / © instagram.com/smorkovkina

У своєму Instagram Анна Кошмал говорить, що актор є дійсно близькою її серцю людиною. Утім, їх пов'язує лише дружба, не більше.

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"Це мій улюблений прикол, бо після фотографії, коли Федір та інші мої друзі приїхали привітати мене в пологовому, пішли ці плітки про те, що Федя мій чоловік. Він мій дуже близький і чудовий друг. Він дуже дорога моєму серцю людина, але він не мій чоловік", - пояснила артистка.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, хто ж насправді чоловік Анни Кошмал – невідомо. Річ у тім, що він уникає публічності, а артистка поважає його рішення. Також відомо, що обранець артистки не працює у сфері кінематографа.

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал вперше з 3-місячною донечкою виїхала за кордон. Зокрема, артистка насолоджується відпусткою в Греції.