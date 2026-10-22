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Анна Кошмал відсвяткувала 32-річчя та розсекретила, чому щаслива, що не всі її бажання здійснилися
Акторка із самоіронією привітала себе з днем народження, показала святковий десерт і зізналася, чому радіє новому року життя.
Українська акторка Анна Кошмал відсвяткувала 32-й день народження, показала святковий рожевий торт і з гумором розповіла, за що найбільше вдячна життю.
Іменинниця поділилася святковими кадрами в Instagram. Для особливого дня вона обрала невеликий торт ніжно-рожевого кольору. Анна не стала обмежуватися традиційними побажаннями собі на новий рік життя. Натомість акторка склала цілий список приводів для радості. Серед них знайшлося місце і для самоіронії, і для вдячності близьким. А ще зірка натякнула, що деякі історії з її життя досі залишаються за кадром.
«У свій день народження я радію багатьом речам: що дожила! Що є ціла банда, яка мене щиро любить. Що не всі мої бажання здійснилися. Що є що згадати, але не все можна розповісти», — пожартувала Кошмал.
Та на цьому зворушливе привітання акторки самій собі не закінчилося. Анна зізналася, що з нетерпінням чекає на нові пригоди та несподіванки, які принесе майбутнє. Водночас вона наголосила, що навіть невелике святкове частування не заважає будувати масштабні плани. Своїми словами артистка також подякувала всім, хто наповнює її будні любов’ю та яскравими моментами.
«Що попереду ще багато цікавого і прекрасного. І, судячи з досвіду, абсолютно непередбачуваного… Що торт маленький, зате плани на майбутнє великі. Мені сьогодні 32 і я безмежно вдячна за все та всіх, хто робить це життя наповненим любов’ю та пригодами. Обіймаю кожного!» — звернулася до близьких і підписників іменинниця.
До слова, у свої 32 роки Анна Кошмал уже виховує двох дітей. Попри материнство, акторка продовжує ділитися з аудиторією особистими моментами та зберігати легкість у спілкуванні з шанувальниками.
Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал показала свою фігуру до та після другої вагітності та приголомшила змінами.