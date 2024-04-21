Анна Кошмал висловилася про акторів-путіністів, з якими знімалася у "Сватах": "У болоті возяться"

Українська акторка Анна Кошмал, яка знімалася у серіалі "Свати", різко висловилася про ексколег за знімальним майданчиком, які є прихильниками путінського режиму.

Так, за словами української акторки, під час знімань серіалу вона ніколи не будувала жодних дружніх стосунків з колегами та навіть не вітала їх зі святами. До того ж пояснила, що вони ніколи не підіймали політичних тем і майже не підтримували зв'язку.

"Всі чомусь думають, якщо ми в серіалі родина, то у нас і в житті такі стосунки. Але це неправда. Ми могли повечеряти разом, але поза проєктом ми ніколи не листувалися, не телефонували один одному. У мене навіть немає жодного номера телефона цих людей. У нас ніколи не було контакту. Ми приїхали, попрацювали і роз'їхалися. Ніколи не було жодних родинних зв'язків. На дружні стосунки ніколи не переходили, лише робочі", - розповіла Анна в програмі "Вихідний 2.0".

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Так, Кошмал не мала жодних очікувань. Тому після початку повномасштабного вторгнення вона не була здивованою чи розчарованою. І додає, що своїми зрадницькими висловлюваннями ексколеги спеціально намагалися її втягнути у публічний скандал, але вона вперто ігнорує путіністів.

"На хвору людину якось дивно ображатися. Вони мені абсолютно чужі люди. І сказати, що я якось засмутилася, то я нічого не втратила. Я нічого від них не чекала. У мене не було жодних розчарувань або образ. Мене це взагалі не хвилює. Хай роблять, говорять, що заманеться. Хай самі в цьому болоті возяться. Сьогодні я це бачу інакше: не завжди розумієш, з якими людьми ти перебуваєш поруч", - пояснила акторка.

Окрім того, Анна висловилася про Олександра Феклістова, який один з небагатьох зі "Сватів" став на бік України та назавжди покинув країну-терористку через проукраїнську позицію.

Олександр Феклістов

"Феклістов, так, завжди був дуже проукраїнським. Особисто з ним не спілкувалася, лише бачила його підтримку. Відео, яке він записав. Я впевнена, що він поїхав давно. У нього вже і так були плани, наскільки я знаю", - прокоментувала Кошмал.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Скаженого весілля", акторка Леся Самаєва різко захейтила режисерку-запроданку Оксану Байрак.

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