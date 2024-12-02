Анна Кошмал вперше відправила 6-річного сина на відпочинок без батьків і розсекретила, куди саме

Українська акторка Анна Кошмал вперше відправила 6-річного сина на відпочинок без батьків.

Так, Мишко їде до зимового табору, де він проведе новорічні свята. Заклад розташований на заході України, а саме в Буковелі. Родзинкою табору є те, що там є власна лижна школа. Тобто Мишко не лише розважатиметься, а й навчатиметься нового – їзді на лижах та сноуборді.

"Мишко їде до свого першого табору. Ми вирішили, так як зимові канікули триватимуть близько трьох тижнів, вже час планувати розваги та програму на цей період. А що може бути кращим, ніж поїхати до Буковеля вчитися кататися на лижах в компанії однолітків?" – поділилася артистка.

Анна Кошмал із сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Окрім того, важливою для Мишка буде соціалізація. Син Анни Кошмал проводитиме час у компанії однолітків. Він не лише знайде нових друзів, а й навчатиметься самостійності, адже батьків поруч не буде.

"Мишко стане ще більш самостійним та знайде нових друзів! Вже чекаємо на подорож", - додала артистка.

Анна Кошмал із сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал привідкрила завісу особистого життя. Зокрема, артистка вперше за тривалий час заговорила про чоловіка. Знаменитість розсекретила, як вони познайомилися, а також чим займається її коханий.

Читайте також: