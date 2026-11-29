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Анна Кошмал вперше відвела однорічну донечку до салону краси і похизувалась її перевтіленням
Схоже, маленькій Софійці неабияк сподобався такий досвід, оскільки вона спокійно сиділа, поки майстриня чаклувала над її зачіскою.
Українська акторка Анна Кошмал вперше відвела маленьку донечку до салону краси.
Про цей досвід артистка розповіла в Instagram-stories. Так, знаменитість із однорічною Софією завітала до салону краси. Звичайно, для професійних макіяжів дівчинці ще зарано, але от зачіски вже можна робити. Донечці знаменитості підстригли волосся. І хоч воно ще зовсім коротке, та майстриня зробила Софійці зачіску.
«Пані Фіфі (саме так Анна Кошмал мило називає донечку — прим. ред.) вперше завітала до салону краси: стрижка, зачіска, всі діла», — поділилась акторка.
Анна Кошмал вже й похизувалась перевтіленням Софії. Дівчинці заплели два колоски. Тим часом зачіску донечки акторки прикрасили двома яскравими бантиками. Схоже, маленькій Софійці неабияк сподобався такий досвід, оскільки вона спокійно сиділа, поки майстриня робила свою справу.
Зазначимо, Анна Кошмал від грудня 2017 року перебуває в шлюбі з чоловіком, якого ретельно приховує. Подружжя виховує двох дітей. У червні 2018 року знаменитість народила сина Мишка, а в березні 2025-го — доньку Софію.
Нагадаємо, нещодавно співачка TAYANNA приголомшила перевтіленням. Артистка попрощалась із довгим волоссям та похизувалась новою зачіскою.