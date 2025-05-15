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Анна Кошмал висловилася про свій досвід знімань в "Сватах": "Не хотіла б знову там опинитись"
Для артистки роль в цьому серіалі стала поштовхом в її кар'єрі, однак вона зізнається, що не хотіла б повернутися туди знову.
Українська акторка Анна Кошмал висловилася про свій досвід знімань в комедійному серіалі "Свати".
Зокрема, артистка вирішила поспілкуватися з прихильниками в Instagram-stories. Як виявилося, є користувачі, які досі пам'ятають Кошмал за роллю в серіалі "Свати". Тож, у знаменитості поцікавилися, як вона ставиться до цього досвіду та чи з'являється в неї відчуття ностальгії.
Анна Кошмал відверто говорить, що за зніманнями у "Сватах" вона не сумує. Ба більше, знаменитість не хотіла б знову опинитися на цьому знімальному майданчику. Тим не менш, вона з вдячністю ставиться до цього досвіду. Річ у тім, що роль у "Сватах" стала першою великою роботою в кар'єрі знаменитості. Особливо акторка вдячна творцям картини, які дали їй віру в себе.
"Чесно скажу – ностальгії немає. Я б не хотіла повернути час назад і знову там опинитися, ні. Але до цього досвіду ставлюся з великою вдячністю. Це формувало мене як акторку, і творці цього серіалу, що залишилися поза кадром, подарували мені найцінніше – віру в себе!" – зізнається артистка.
Зазначимо, "Свати" – український серіал, де знімалися також росіяни. Наразі більшість із них підтримує вторгнення Росії до України та злочини окупантів.