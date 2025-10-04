ТСН у соціальних мережах

Гламур
38
1 хв

Анна Кошмал зачарувала концертом 7-річного сина й приголомшила його талантом: "Серце тане"

Мишко пішов творчими стопами мами й дебютував на сцені.

Віра Хмельницька
Анна Кошмал з сином

Анна Кошмал з сином / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал розповіла про таланти свого старшого сина Мишка.

Як виявилося, вже тривалий час семирічний хлопчик захоплювався грою на ударних і опановував це мистецтво. У фотоблогу Анна показала перший виступ сина, де він підкорює публіку у залі своєю професійністю й змушує деяких підтанцьовувати. Для виступу хлопець обрав пісню Imagine Dragons та задавав ритму "Believer". Акторка зізналася, що неабияк пишається талантом сина.

"Зовсім перші кроки Мишка в грі на барабанах. Моє серце тане від того, як він себе в цьому знайшов. Залишу це тут, щоб памʼятати з чого все починалось", — написала зіркова мама.

У коментарях розділили радісну мить і привітали Мишка з таким невеличким дебютом перед глядачами, побажавши успіхів.

  • Мишко молодець! Весь в маму талановитий

  • Який крутий хлопчина. Бажаю успіху!

  • Оце енергія! Нехай це буде початком великої музичної історії

Нагадаємо, нещодавно старша донька голлівудської акторки Мілли Йовович приголомшила своїм виглядом і схожістю з мамою. Евер Андерсон зростає справжньою красунею.

