Анна Кошмал захопила архівним фото з мамою, яке було зроблене 22 роки тому в Ялті

Українська акторка Анна Кошмал вдалася у спогади та пригадала, як ще зовсім маленькою відпочивала у Криму.

Архівним знімком артистка вирішила поділитися і з шанувальниками. Зокрема, в Instagram-stories знаменитість опублікувала кадр, де вона зображена з мамою. На фото, яке було зроблене 22 роки тому, Анна разом з рідною людиною позує на набережній Ялти. Мама тримає маленьку майбутню акторку за руку, а та тим часом смакує морозиво.

"Ми з мамою. Ялта. 2000 рік", - підписала архівний кадр Анна.

Маленька Анна Кошмал з мамою у Ялті / Фото: instagram.com/smorkovkina

Знаменитість також до фото додала геолокацію, де написано, що Крим – це Україна.

Нагадаємо, нещодавно у родині Анни Кошмал було свято. Акторка разом із чоловіком святкувала п'яту річницю шлюбу. З нагоди свята знаменитість зворушливо привітала коханого та показала архівні кадри з їхнього весілля.

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