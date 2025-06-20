Анна Кошмал захворіла та назвала діагноз: "Стрес не минає безслідно"

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Українська акторка Анна Кошмал зізналась, що захворіла, а також назвала свій діагноз.

Артистка поділилася, що на тлі останнього масованого обстрілу Києва її почали мучити проблеми зі здоров'ям. Зокрема, на тлі стресу організм знаменитості дав збій. Декілька днів в акторки була висока температура, що вона не вставала з ліжка, адже їй було тяжко стояти на ногах, а також ангіна. Анна Кошмал вже заспокоїла прихильників та запевнила, що нині почувається набагато краще.

"Стрес не минає безслідно. Останній сильний обстріл суттєво вдарив по імунці, лежала пару днів із температурою та ангіною, важко було стояти на ногах. Сьогодні я нарешті на ногах", - поділилася акторка.

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Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Утім, Анна Кошмал шкодує, що через проблеми зі здоров'ям не змогла провести в останню путь колегу Юрія Феліпенка, який загинув на фронті. Прощання з актором відбулося в Києві 19 червня.

"З Юрою не змогла попрощатися, попросила друзів це зробити за мене…", - поділилася акторка.

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що актор-військовий Юрій Феліпенко загинув на фронті. Про це повідомила його дружина, ведуча Катерина Мотрич. 19 червня у Києві попрощалися із загиблим захисником.