Анна Кошмал замилувала архівними дитячими фото, які вона раніше не показувала

Артистка показала знімки, на яких зображена не лише вона, а й її брати.

Українська акторка Анна Кошмал потішила прихильників архівними світлинами.

Як зазначила знаменитість, вона помітила, що фани полюбляють дивитися знімки, де вона ще зовсім маленька. Тож, саме такі фото в Instagram-stories Анна й опублікувала.

Так, акторка показувала світлини, де вона позує перед камерою зі своїми братами: двоюрідним Андрієм, з яким у зірки пів року різниці, та з рідним Сергієм.

Анна Кошмал у дитинстві / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал у дитинстві / Фото: instagram.com/smorkovkina

Показала Кошмал і фото, де помітно, настільки сильно її син Михайлик схожий на неї у дитинстві.

"Тут дуже схожа на Михайлика (тобто навпаки). Одразу видно, що зі мною краще не жартувати", - підписала світлину акторка.

Анна Кошмал у дитинстві / Фото: instagram.com/smorkovkina

Знаменитість показала й інші знімки, де вони дуркують із братом, фотографуються на Хрещатику. Також зірка пригадала новорічні свята у школі. Анні тоді для повноцінного образу бабуся пошила штани за ніч.

"Штани з тюлю пошиті за ніч бабусею – то вам не хухри-мухри", - пожартувала акторка.

Анна Кошмал у дитинстві / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал у дитинстві / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна розповіла про нахабних колядувальників. Знаменитості надіслали в особисті повідомлення текст колядки та просили за це переказати кошти на банківську картку.

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