Анна Кошмал замилувала романтичним фото зі своїм чоловіком

Артистка показала, як коханий зустрічав її з гастролей.

Українська акторка Анна Кошмал потішила прихильників рідкісним фото зі своїм чоловіком, якого звуть Іваном.

Знімком з коханим знаменитість поділилася у своєму Instagram. До слова, акторка перебувала на гастролях та нарешті повернулася додому до Києва. Зустрів Анну її коханий чоловік Іван.

Знаменитість показала, як після її приїзду вони прогулювалися містом. На фото, що опублікувала Анна, Іван ніжно тримав її за руку.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Вдома", - коротко підписала світлину артистка та залишила смайлик у вигляді червоного серця.

А от обличчя чоловіка Анна Кошмал вкотре не показала. Як раніше пояснювала знаменитість, її коханий не прагне бути публічним, тож вона поважає його рішення.

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал похизувалася своїми спортивними досягненнями. Знаменитість показалася у спідній білизні та приголомшила стійкою догори ногами.

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