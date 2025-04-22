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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1071
Час на прочитання
1 хв

Анна Кошмал замилувала рідкісним фото з чоловіком і розсекретила, як із ним проводить час

Артистка зазвичай ретельно приховує коханого від публіки, але цього разу зробила виняток.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал вперше за тривалий час показала свого чоловіка – батька її двох дітей.

Артистка зазвичай ретельно приховує коханого від публіки. Знаменитість пояснює це тим, що її обранець не прагне публічності, а вона ж поважає його вибір. Та цього разу зірка серіалів та кіно зробила маленький виняток.

Зокрема, Анна Кошмал показала, як проводить із коханим час. Подружжя прогулювалося на свіжому повітрі. Акторка опублікувала фото з їхньої прогулянки. На знімку, яким артистка поділилася в Instagram-stories, подружжя романтично трималося за руки. Звичайно, обличчя коханого Кошмал розгледіти не вдасться. Тим не менш, можна помітити, що в чоловіка знаменитості на руці є чимале татуювання.

Анна Кошмал із чоловіком / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал із чоловіком / © instagram.com/smorkovkina

Підписувати знімок із чоловіком Анна Кошмал не стала. Натомість акторка лиш додала до фото смайлик у вигляді червоного сердечка.

Зазначимо, Анна Кошмал вийшла заміж взимку 2017 року. Вже у червні 2018-го знаменитість народила первістка – сина Мишка. Нещодавно подружжя вдруге стало батьками. 11 березня Анна народила доньку Софію. До речі, нещодавно акторка вперше засвітила обличчя одномісячної дівчинки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1071
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