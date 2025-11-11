Анна Кошмал зізналася, чому не поспішає повернути колишню фігуру після народження доньки

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал поділилася з підписниками, чому після народження другої дитини не квапиться повернутися до форми, яка була до вагітності.

Запитання про це їй поставив один із фанатів у сториз в Instagram, і Кошмал дала відверту відповідь. Акторка пояснила, що наразі головне для неї — зосередитися на власному здоров’ї та фізичному самопочутті, а не на цифрах на вагах. Зокрема, Анна зауважила, що під час вагітності старшим синочком Михайлом, зірка набрала лише п’ять кілограмів, тоді як із Софією — 20.

«З Софією я набрала за вагітність близько 20 кілограм і зараз їй вже вісім місяців і я її досі годую майже весь день. Наразі мій гормональний баланс, який напряму повʼязаний з ГВ (грудне вигодовування — прим. ред.) не дозволяє мені зменшити вагу, бо це така природна необхідність мого тіла», — зазначила Кошмал.

Сториз Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна також підкреслила важливість психологічного комфорту. Знаменитість закликала прихильників не зосереджуватись на цифрах, а передусім дослухатися до своїх потреб.

«Тільки після закінчення годування можна думати про серйозне схуднення. Але підтримувати фізичну форму і правильно харчуватися це дуже важливо незалежно ні від чого. якщо ви досі годуєте, то поки що відчепіться від себе, якщо ви вже закінчили годування, то тут треба просто витрачати калорій більше ніж ви споживаєте. І хочу наголосити обов’язково, будь ласка, зосередьтесь на своєму здоровʼї, а не на сантиметрах талії. Дуже важливо прагнути бути саме здоровою, а не худою», — написала артистка.

