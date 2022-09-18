Анна Кошмал зізналася, чому продовжувала зніматися у "Сватах" після 2014 року

Багатьох шанувальників серіалу "Свати" обурила позиція головних акторів щодо війни в Україні. Виконавець ролі Івана Будько Федір Добронравов відкрито висловився на підтримку путінського режиму. Така поведінка російських артистів не стала несподіванкою, адже у 2014 році вони так само підтримали анексію Криму.

Однак, як зізналася Анна Кошмал, вона продовжувала роботу над серіалом навіть після обурливих заяв колег. За словами акторки, тоді вона ще не розуміла усіх наслідків.

"У 2014 році мені було 19 років і я не була політично свідомою. У моєму колі ми не обговорювали таких тем. На державному рівні дозволялося показувати російські серіали, дозволялося знімати в Україні російське кіно і серіали. Не було розуміння, що може буде небезпечно", - сказала Кошмал в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Акторка зізналася, що коли вперше дізналася про позиція Добронравова щодо анексії Криму, довгий час не хотіла вірити в це і навіть не дивилася відео його інтерв'ю. Незважаючи на це, Анна вирішила взяти участь у зніманнях останнього сезону "Сватів" заради режисера серіалу та знімальної групи.

"Для мене "Свати" – це Андрій Яковлєв (режисер серіалу - Ред.). Це людина, яку я безмежно поважаю і працювати з якою – це величезне задоволення. Усі знають, що це чи не єдиний майданчик якісного крутого кіно, про яке мріє кожен актор, саме під його керівництвом. Він для мене як батько. Це людина до якої я прислухаюся в першу чергу. Я йому дуже довіряю, я йшла за ним", - заявила Анна.

Зараз Анна Кошмал активно підтримує Україну та нещодавно висловилася про зірок, які не можуть перейти на українську мову.

Читайте також: