Анна Курнікова народила від Енріке Іглесіаса четверту дитину і показала перші фото маляти

Анна Курнікова та Енріке Іглесіас / © Getty Images

Реклама

Іспанський співак Енріке Іглесіас та російська тенісистка Анна Курнікова стали батьками учетверте.

Ще влітку поширились плітки, що пара чекає на поповнення в родині. Врешті, ці чутки виявились правдивими. Закохані підтвердили це в спільному дописі в Instagram. Зокрема, вони опублікували фото, на якому зображене новонароджене маля.

Як виявилось, Анна Курнікова народила ще 12 грудня. Однак лише зараз закохані вирішили про це публічно оголосити. Окрім фото, на якому, до речі, можна повністю розгледіти обличчя маляти, та дати пологів наразі більше нічого невідомо: ані стать четвертої дитини, ані ім'я.

Реклама

"Моє сонечко 17.12.2025", - коротко підписала світлину пара.

Четверта дитина Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової / © instagram.com/enriqueiglesias

Зазначимо, Анна Курнікова та Енріке Іглесіас познайомились ще 2001 року, коли тенісистка знялась у кліпі виконавця. Саме тоді між ними закрутився роман. За час стосунків у пари народилося троє дітей – близнюки Ніколас та Люсі і донька Мері. У грудні закохані стали батьками учетверте.

До речі, вже багато років Курнікова та Іглесіас перебувають у стосунках, але офіційно не укладають шлюб. Проте 2023 року брат виконавця натякнув, що ті нарешті одружились.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua у підсумках року писала про зірковий бебі-бум. Пропонуємо пригадати, у кого зі знаменитостей 2025 року народились діти.