Анна Сагайдачна чесно відповіла, чому відмовилася виходити заміж за батька своєї тримісячної доньки

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна зробила зізнання про своє особисте життя.

Артистка зазвичай майже не розповідає про свого коханого, від якого наприкінці минулого року народила донечку. Утім, цього разу поділилася, що із загадковим підприємцем, імені якого не розкриває, вони неодружені. Анна говорить, що насправді нинішній обранець вже їй освідчувався, але вона ухвалила рішення не узаконювати стосунки. Зірка пояснила, що почала роман майже одразу після розлучення з колишнім Євгеном Третяком. Тож не квапилася з третім заміжжям.

"Наразі не заміжня. Пропозицію я отримала фактично одразу, коли ми познайомилися. Тобто я отримала документ про розлучення й ми почали зустрічатися. І він одразу мені сказав, що шукав мене все життя. А потім запитав, чому (не узаконити стосунки – прим. ред.). А я щойно розлучилася", - приголомшила Сагайдачна в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Анна Сагайдачна з обранцем / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

За словами акторки, вже після появи у неї з коханим доньки вона все ж готова піти до ДРАЦСу, але за умови, що буде невелике весілля. І додала, що вже точно не відмовиться піти під вінець, коли обранець їй вдруге освідчиться.

"До заміжжя, думаю, готова. Але не уявляю в якому це має бути форматі. Мені не хотілося, щоб це було щось велике, але й не хочеться просто так піти (розписатися – прим. ред.). Хочеться, щоб це була подія, хай і з найближчими", - пояснила Анна.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька зізналася, коли вийде заміж за свого нареченого, який їй освідчився.

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