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Анна Сагайдачна показала повідомлення від агресивної росіянки: "Класична щаслива жінка з раші"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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706
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Анна Сагайдачна показала повідомлення від агресивної росіянки: "Класична щаслива жінка з раші"

Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Мешканка РФ накинулася на українку з хейтом.

Акторка Анна Сагайдачна показала, які повідомлення отримує від неадекватної росіянки у своїх соцмережах.

У сторіз в Instagram зірка "Кріпосної" оприлюднила переписку із мешканкою РФ, яка накинулася на неї із критикою. Жіночка, яка у профілі називає себе "щасливою мамою та люблячою дружиною", обізвала Анну "повією" через те, що вона займається танцями на пілоні і заявила, що в Україні "всє такіє".

© instagram.com/annasagaidachnaya
Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Класична щаслива жінка і мама з раші", - прокоментувала Сагайдачна. 

Крім того, агресивна путіністка заявила, що вони у РФ продовжують жити, як і жили до цього і їм не потрібна Європа. А також заявила, що акторка опинилася у кіно "дякуючи російському кіно".

Втім, Анна зауважила, що росіянка не помилилася, адже для багатьох мешканців РФ нічого не змінилося, бо вони і так ніколи не були за кордоном і не бачили нічого в цьому житті. 

© instagram.com/annasagaidachnaya
Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"І вона дійсно пише правду. Для більшості росіян нічого не змінилося. Вони, як не мали змоги подорожувати і виїжджати за кордон своєї країни, так і не будуть її мати. І їхні діти у більшості будуть так жити - лише в рамках своєї країни. А весь інший світ для них буде завжди таким, як сказав дідусь *утін", - написала акторка.

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Дата публікації
Перегляди
706
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