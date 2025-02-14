Анна Сагайдачна показала свого загадкового чоловіка та їхню оригінальну валентинку

Акторка патріотично висловила свої романтичні почуття.
Українська акторка Анна Сагайдачна вперше за тривалий час показала свого чоловіка, від якого нещодавно народила донечку.
Артистка зазвичай тримає особисте життя за сімома замками. Але з нагоди Дня святого Валентина зробила виняток. Вона опублікувала низку фото з коханим, де позує в його обіймах під час фотосесії. Закохані обрали луки, які складалися з чорних відтінків.
На чуттєвих знімках Сагайдачна не показала обличчя чоловіка, але все ж у святковий день дала зрозуміти, що між ними вирує справжнє кохання. У дописі вона зацитувала Тараса Шевченка, де доволі патріотично заявила про почуття:
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами…", - підписала романтичні фото із загадковим обранцем акторка.
Також Анна показала їхню особливу валентинку. Для акторки та її коханого нею стала донечка, ім'я якої вони поки що тримають в секреті. Знаменитість у сторіз опублікувала фото крихітки та показала її символічний образ на День закоханих. Дівчинка замилувала боді з написом "Мій перший День святого Валентина".
Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показала сюрприз від свого чоловіка Валентина на Ден закоханих. Артистка попозувала з подарунком у ліжку.
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