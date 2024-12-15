Також артистка показала фото з першої прогулянки з донечкою.
Українська акторка Анна Сагайдачна розчулила кадрами, як син знайомився з новонародженою сестричкою.
Артистка знову стала мамою 9 грудня і вже припинила приховувати донечку. Знаменитість активно ділиться кадрами з новонародженою. Цього разу Анна Сагайдачна показала, як син ближче знайомився з крихітною сестричкою. Артистка опублікувала кадри, на яких Тимур обережно тримав новонароджену на руках та ніжно спостерігав за нею.
"Доню, як же стало затишно в нашій оселі", - поділилася знаменитість.
Також Анна Сагайдачна вже й встигла вийти з донечкою на першу прогулянку. Крихітна дівчинка відпочивала у візочку, тим часом артистка знайомила її з місцевими краєвидами з яскравими сонячними променями та снігом.
"Наша перша прогулянка з донею", - зазначила знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук втретє стать батьком. Дружина шоумена 10 грудня народила сина, якого вони назвали Тимофієм.
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