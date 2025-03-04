Анна Сагайдачна розкрила, чим займається її нинішній чоловік і в яких стосунках залишилася з колишнім

Українська акторка Анна Сагайдачна вперше розповіла, чим займається її нинішній чоловік.

Артистка ретельно приховує коханого, від якого народила донечку. Знаменитість навіть тримає в секреті ім'я обранця. Однак у коментарі редакції сайту ТСН.ua Анна Сагайдачна привідкрила завісу особистого життя. Акторка розповіла, що її коханий – приватний підприємець. Більше деталей знаменитість не може розкрити, адже не хоче зустрітися зі шквалом негативу.

"Мій обранець - приватний підприємець, більше нічого не можу сказати і не хочу. Зараз рівень негативу просто зашкалює, я це дуже відчуваю. І стає тільки гірше, на жаль", - поділилася артистка.

Анна Сагайдачна з обранцем / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Натомість Анна Сагайдачна розповіла про стосунки з колишнім чоловіком Євгеном Третяком, з яким вона розлучилася 2023 року і виховує спільного сина. Парі після розриву вдалося зберегти дружні взаємини. Артистка говорить, що для неї важливо, аби в її сина з татом були чудові стосунки. Тож, колишні домовилися, що Тимур проводить час і з мамою, і з батьком однаково. На аліменти Сагайдачна не подавала.

"У мого сина прекрасний тато, і найголовніше для мене - це їхні стосунки. Ми домовилися, Тіма проводить час і з татом, і з мамою. На аліменти не подавала", - зазначила артистка.

Анна Сагайдачна з колишнім чоловіком / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, співачка СолоХа наразі теж ретельно приховує чоловіка. Артистка пояснила, чому не показує свого коханого.

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